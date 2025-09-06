Olsens jättetavla: ”Besvikelse och ilska”

Det blev en extra tung match för Robin Olsen.

Målvakten stod för ett rejält misstag och bjöd Slovenien på ett kvitteringsmål.

– Det är en boll jag ska ta alla dagar i veckan, säger han till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Sverige kryssade mot Slovenien med 2–2. Det första kvitteringsmålet av slovenerna kom i den 46:e minuten. Det var mittfältaren Sandi Lovric som slog ett tamt skott – men som Robin Olsen inte kunde kontrollera. Bollen rullade vidare in bakom svensken i mål.

Efter matchen var målvakten tom.

– Besvikelsen är så stor den kan bli. Det är sånt som inte ska få hända. Det är en boll jag ska ta alla dagar i veckan. Det blir en sån jävla tomhet, besvikelse och ilska på sig själv sekunderna och minuterna efter det, säger han till Aftonbladet.

Robin Olsen menar att han kommer att gå vidare från det.

– Tyvärr har jag gjort det innan och har gått igenom det förr, så jag kommer gå vidare från detta också, säger han till tidningen.

I nästa kvalmatch står Kosovo för motståndet. Matchen spelas på måndag den 8 september. Avsparkstid är 20.45.