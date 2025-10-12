Passningen efter frågan om Atalanta: ”Alla blir alltid sura”

STOCKHOLM. Isak Hien kunde inte träna i veckan. Ändå spelade han 90 minuter mot Schweiz under fredagskvällen.

Mittbacken hoppas på nytt kunna göra samma sak mot Kosovo på måndag – men frågan är om inte Atalanta blir sura då med tanke på att Hien gick en kamp mot klockan till den här landslagssamlingen.

– Alla blir alltid sura någonstans, det är så det är, säger han med ett leende till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Isak Hien var högst osäker för spel mot Schweiz. Mittbacken hade inte gjort en träning med laget på hela veckan, men fanns ändå med från start i fredagens VM-kvalmatch.

Det blev förlust med 2-0 och redan på måndag spelar landslaget ny viktig VM-kvalmatch, detta hemma mot Kosovo – i Göteborg.

För Isak Hien blir det första landskampen på Nya Ullevi.

– Men jag tror det kommer kännas som en hemmamatch. Första gången för mig i Göteborg med landslaget och för många andra också, men det spelar ingen roll när matchen är i gång. Jag hoppas vi har folket med oss, säger Hien.

Nya Ullevi är utsåld vilket betyder omkring 40 000 åskådare. Därmed har då Sverige efter måndagens match dragit närmare 100 000 åskådare på två matcher efter dryga 50 000 på plats mot Schweiz. Mot Kosovo kommer det dock att finnas många kosovoalbaner på plats som till vardags lever i Sverige.

Hien minns både Albanien och Algeriet hemma våren 2024 respektive i somras då gästande nationerna hade stort stöd på svensk mark.

– Vi får se hur det blir. Vi har ju upplevt det här förut med Algeriet och Albanien, men förhoppningsvis har vi mycket mer stöd än vad Kosovo har, säger Hien och fortsätter:

– Innan de två matcherna (mot Albanien och Algeriet) hade jag ingen större koll utan det blev som en överraskning (med stora bortastödet). Vi får se hur det blir nu.

Hien hade stora problem med Mallorcas fysiska monster: ”Jättebra target”

I september hade Hien stora bekymmer att hantera det fysiska monstret Vedat Muriqi som i La Liga blivit en otrevlig överraskning för de flesta mittbackarna. Muriqi var en av planens giganter i Pristina när Kosovo besegrade Sverige med 2-0 för en månad sedan och Hien har respekt för Mallorca-anfallaren.

– Klart han är en bra spelare. En jättebra target med bra kvaliteter. Det kommer bli en tuff match men det är sällan lätta matcher på den här nivån faktiskt.

Kommer kroppen klara 90 minuter mot Kosovo med tanke på din vecka utan träning?

– Jag hoppas det.

Atalanta blir inte sura om du spelar 90 minuter till?

– Alla blir alltid sura någonstans, det är så det är, avslutar Hien med ett leende.