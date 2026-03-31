PLAYOFF-ELVAN: Polsk dominans – så många svenskar tar plats

I kväll står det klart om Sverige spelar VM till sommaren eller inte.

FD:s utsände Casper Nordqvist tar här ut en gemensam playoff-elva där det är polsk dominans.

Kamil Grabara

Satte en gång i tiden käppar i hjulet för William Eskelinens karriär och har sedan 2024 vaktat Wolfsburgs mål i Bundesliga. Kristoffer Nordfeldts insats mot Ukraina i all ära, men AIK-keepern får stå åt sidan här.

Victor Nilsson Lindelöf

Ser ut att trivas bättre under Graham Potter än när Jon Dahl Tomasson ville spela med hög backlinje. Den stora ledaren i Sverige i Dejan Kulusevskis frånvaro och Blågults givna bidrag i den här backlinjen.

Jan Bednarek

En av två polska Porto-mittbackar som är ordinarie hos den portugiska serieledaren. Svarat för en finfin säsong borta i ligaspelet och i Europa (avancemang i åttondelsfinalen mot Stuttgart senast) och är supergiven här.

Jakub Kiwior

Given här är också Portos lån från Arsenal. Kiwior har likt Bednarek spelat mycket för portugiserna den här säsongen och klart det är uppseendeväckande med ett polskt mittbackspar som även kamperar tillsammans i klubblaget.

Matty Cash

Bildar en Aston Villa-sida här med Lindelöf. Född, uppvuxen och fotbollsfostrad i England men sedan 2021 spelat landslagsfotboll för Polen där han har rötter ifrån. Konkurrerar ut Herman Johansson här som den Premier League-spelare han är.

Sebastian Szymański

Målfarlig offensiv mittfältare som gjorde succé i såväl Dynamo Moskva, Feyenoord som Fenerbahce (14 mål hos turkiska bjässen på 86 matcher) innan han i somras anslöt till franska Rennes. Efter stjärnduon Lewandowski och Zieliński spelaren som Sverige måste se upp med.

Jesper Karlström

I brist på städgummor får Udineses lagkapten platsen här, även om han på förhand mot Ukraina inte ens kändes given i Sveriges startelva. Oerhört nyttig med sin uppoffrande spelstil som för att andra mer offensiva namn kan glänsa. Var olycklig i playoff-finalen mot just Polen för fyra år sedan och jagar nu revansch mot polackerna efter uttåget då.

Piotr Zieliński

Vunnit Serie A med Napoli och ser nu att göra detsamma med Inter. Spelat i italienska ligan sedan 2012 och den 31-årige mittfältaren är förstås otroligt viktig för Polens landslag.

Gabriel Gudmundsson

Efter sin succé i Lille har hallänningen fortsatt på inslagna vägen även i Premier League och Leeds. En maskin som pumpar på längs hela kanten och är skicklig såväl defensivt som offensivt. Håller Dortmunds Daniel Svensson och Benficas Samuel Dahl bakom sig. Bara det är en fingervisning hur pass skicklig 26-åringen är.

Viktor Gyökeres

Sveriges storstjärna och hattrick-hjälte från Ukraina blir förstås otrolig viktig i Dejan Kulusevskis och Alexander Isaks frånvaro. Motivering behövs knappt här. Ska Sverige ta sig till VM behöver Arsenal-strikern leverera.

Robert Lewandowski

En av världens främsta anfallare i över tio års tid och det är bara att instämma i Lindelöfs ord från i går. Lewandowski är världsklass och blir det stora hotet för Sverige i kväll.

