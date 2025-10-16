”Ponne” stänger dörren till landslaget: ”Nog med problem”

Ny förbundskapten, nya spelare?

Men landslaget får i alla fall klara sig utan Pontus Jansson.

– Jag har problem nog i min egen vardag, säger han i podcasten TuttoSvenskan.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget står utan förbundskapten sedan Jon Dahl Tomasson blev först i herrlandslagets historia att få sparken tidigare i veckan. Den danske förbundskaptenen fick lämna posten efter fiaskostarten på kvalet till VM 2026, och nu är Svenska fotbollförbundet (SvFF) i full jakt med att hitta en ersättare till den avslutande kvalsamlingen i november.

Enligt Expressen är den tidigare Premier League-tränaren, och Östersunds FK-bekantingen, Graham Potter, 50, SvFF:s huvudalternativ i som ny förbundskapten för ”Blågult”.

En ny förbundskapten kan innebära nya spelare i den svenska landslagstruppen, men ”Blågult” får klara sig utan den rutinerade mittbacken Pontus Jansson.

– Jag har problem nog i min egen vardag och ett par andra bitar att lösa innan jag ska fokusera så, om jag ska vara ärlig, skojar mittbacken i podcasten TuttoSvenskan.

Tackade nej

Jansson, som spelar i Malmö FF, har tidigare gjort 27 landskamper för A-landslaget. Efter EM 2021 valde mittbacken att tacka för sig i den svenska landslaget och sedan dess har han inte varit med i truppen.

Pontus Jansson i landslaget, 2019. Foto: Bildbyrån

– Anledningen varför jag slutade var för att fokusera på klubblaget. Jag känner ett ännu större ansvar att fixa till det som vi kämpar med, så nej, det (landslaget, reds. anm.) har jag inte ens ägnat en tanke om jag ska vara ärlig, säger han.