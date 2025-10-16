Uppgifter: Han är huvudkandidat som ny förbundskapten

Svenska fotbollförbundet letar ny förbundskapten.

Enligt Expressen är den förre Premier League-tränaren Graham Potter, 50, SvFF:s huvudspår.

Parterna väntas, enligt uppgifterna, inleda förhandlingar inom en snar framtid.

Foto: Alamy

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson har fått sparken efter det fiaskoartade kvalet till VM 2026. Med det blev dansken historisk som den första förbundskaptenen någonsin i det svenska herrlandslagets historia att få sparken av SvFF.

Sedan beskedet kom i tisdags har Svenska fotbollförbundet, med fotbollschef Kim Källström i spetsen, varit på jakt efter en ny förbundskapten. Enligt FotbollDirekts uppgifter har förbundet redan varit i kontakt med den norska ikonen och tidigare Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjær om posten. Samtidigt har alternativ som Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, Olof Mellberg och Jimmy Thelin alla bollats upp som tänkbara ersättare.

– Vi har en grupp som jobbar med att ta fram namn, bereda förslag, diskutera olika scenarion och se på möjligheter. Det finns en praktiskt verklighet, det är inte bara att man kan dra i önskelådan här. Det måste man ha med sig. Det finns tränare som är under kontrakt eller som vi inte har råd med, eller vad det nu kan vara, sa Källström på en pressträff under onsdagen.

Han är JDT:s ersättare

Nu uppges däremot SvFF ha riktat in sig på ett annat alternativ. Enligt Expressen har förbundet identifierat den tidigare Chelsea- och West Ham-tränaren Graham Potter, som har en bakgrund som tränare för Östersunds FK, som huvudkandidaten i jakten på ny ”Blågult”-tränare.

Graham Potter i Östersunds FK, 2018. Foto: Bildbyrån

– Jag är faktiskt i Sverige just nu, i mitt hus i Sverige. Jag är mellan jobb och lämnade ju precis Premier League. Jag är öppen för allt, egentligen, där jag känner att jag kan hjälpa till. Jobbet som förbundskapten för det svenska landslaget är fantastiskt, sa Potter nyligen i en intervju med Fotbollskanalen.

Enligt Expressen kommer förhandlingar mellan SvFF och den tidigare Premier League-tränaren att inledas inom kort.

Graham Potter är klubblös sedan han fick sparken från West Ham i september.