Potter: ”Martin Dahlin gjorde ett bra jobb med lottningen”

Sverige kunde ha fått mardrömsmotstånd på bortaplan i VM-playoffet.

I stället drog Martin Dahlin drömlotten Ukraina på neutral mark – och förbundskapten Graham Potter är tacksam nerifrån Zürich.

– Martin Dahlin gjorde ett bra jobb med lottningen. Nu ska vi se till att komma förberedda till mars, säger engelsmannen på en digital pressträff under torsdagseftermiddagen.

Foto: Bildbyrån

Italien, Turkiet, Danmark och Ukraina – det var de fyra lagen som Sverige kunde ha ställts emot i playoff-semifinalen i mars.

Framförallt Italien och Turkiet på kokande bortaarenor sågs som en mardröm, medan Ukraina på neutral mark i och med kriget sågs som en desto mer tacksam lott.

Det blev Ukraina för det svenska landslaget, ett Sverige som är två matcher ifrån VM trots blott två poäng under hela kvalspelet – detta tack vare livlinan från segern i Nations Leagues C-division i fjol.

För skulle Sverige vinna mot Ukraina väntar antingen Albanien eller Polen i playoff-finalen, och det hemma på Nationalarenan i Solna. Även det en drömlottning, förstås.

Under torsdagseftermiddagen ställde Graham Potter på plats nerifrån Zürich upp på en digital pressträff med svensk media och han är först återhållsam när frågan om drömlottningen kommer på tal.

– Det kommer bli spännande. Vi ska utnyttja tiden på bästa möjliga sätt för bästa chans att vinna mot Ukraina. Nu ska vi se till att komma förberedda till mars, vi måste se till att vara i bra skick då. Det blir ett par spännande månader nu, säger Potter som inte vill tänka på en eventuell playoff-final hemma i Solna redan nu.

– Så klart att hemmaplansfördelen är en bonus, men jag har hundra procents fokus på Ukraina. Vi måste se till att vinna den matchen först. Men ja, det är bra att ha hemmaplansfördel.

Fortsatt ovisst kring Kulusevski: ”Ingen vet säkert”

Den som drog lapparna under lottningens gång på schweizisk mark var ingen annan än Martin Dahlin, tidigare bronshjälten från USA-VM 1994. Graham Potter hann inte byta några ord med den i dag svenska stjärnagenten efteråt.

– Men Martin Dahlin gjorde ett bra jobb med lottningen. Jag har inte pratat med honom för jag skulle direkt ut och göra media efteråt. Men vilka vi än skulle få möta skulle det bli tufft. Jag har respekt för våra motståndare, säger Potter som i skrivande stund inte har stenkoll på Ukrainas styrkor och svagheter.

– Jag kan inte säga att jag en stor bild av dem just nu, men det är en stolt fotbollsnation.

Ännu har Dejan Kulusevski inte gjort en enda match sedan VM-kvalet kickade i gång. Tottenhamstjärnan går fortsatt skadad och Potter hoppas ha med den offensiva mittfältaren till playoffet i mars.

– Ingen vet säkert, det är så det funkar. Men han är i bra skick, han är glad kring hur rehaben går så jag hoppas se honom på planen snart. Jag ser fram emot att träffa honom, kanske under jul och nyår, säger engelsmannen.

