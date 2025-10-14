Potter öppnar för att ta över landslaget: ”Vore fantastiskt”

Jon Dahl Tomasson har fått sparken och nu letar SvFF efter en ny förbundskapten.

Graham Potter öppnar för att ta över herrlandslaget.

– Det vore fantastiskt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har fått sparken efter fiaskot i VM-kvalet där ”Blågult” ligger sist i gruppen och under måndagskvällen förlorade landslaget mot Kosovo igen.

Nu letar SvFF efter ersättare och ett namn som har diskuterats har varit Graham Potter. Potter själv till Fotbollskanalen att han kan tänka sig att ta över som förbundskapten.

– Jag är faktiskt i Sverige just nu, i mitt hus i Sverige. Jag är mellan jobb och lämnade ju precis Premier League. Jag är öppen för allt, egentligen, där jag känner att jag kan hjälpa till. Jobbet som förbundskapten för det svenska landslaget är fantastiskt, säger han och fortsätter:

– Jag har känslor för Sverige. Jag älskar landet och jag älskar svensk fotboll. Jag har mycket att vara tacksam över gentemot svensk fotboll.

50-åringen fick sparken från West Ham tidigare i år och har inga tränaruppdrag just nu.

– Det vore en fantastisk möjlighet för mig. Självklart.