Potter tror på Kulusevski: ”Finns fortfarande tid”

Dejan Kulusevski, 25, har varit borta från spel under en längre tid.

Sveriges förbundskapten Graham Potter tror att han är tillbaka till Sveriges playoff-matcher i mars.

– Han behöver lite mer tid, men det går bra för honom, säger Potter.

Foto: Bildbyrån

Dejan Kulusevski missade hela Sveriges VM-kval. Den svenske mittfältsstjärnan ådrog sig en knäskada och har inte kunnat spela fotboll sedan i maj förra säsongen.

Tottenham-spelaren har tvingats genomgå rehabilitering hela säsongen och Spurs-tränaren Tomas Frank medgav att det fortfarande inte är nära för en comeback. Detta trots att tidigare uppgifter gör gällande att han är på planen innan året är slut.

– Nej, när de är nära att vara tillbaka i truppen, så ger jag mer information, sa Frank enligt BBC.

Avslöjar samtal med Kulusevski

Sveriges förbundskapten Graham Potter pratade med Kulusevski nyligen och tycker att det känns positivt kring den svenske stjärnan.

– Jag pratade med honom den här veckan faktiskt, säger förbundskaptenen under en digital pressträff i samband med VM-lottningen och fortsätter:

– Han var på ett bra ställe men han behöver lite mer tid. Det går bra för honom.

Potter hoppas på att Kulusevski är tillbaka till playoff-matcherna i mars 2026.

– Det finns fortfarande tid så förhoppningsvis kan han komma tillbaka snart.

Sverige ställs mot Ukraina i playoff-semin den 26 mars. Om Blågult vinner blir det final mot Polen eller Albanien.

Dejan Kulusevski står noterad för totalt 25 mål och 30 assist på 146 matcher i Spurs. Han har även gjort fem mål på 45 landskamper för Sverige.

Foto: Bildbyrån



