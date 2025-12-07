Potter tror på Kulusevski: ”Finns fortfarande tid”
Dejan Kulusevski, 25, har varit borta från spel under en längre tid.
Sveriges förbundskapten Graham Potter tror att han är tillbaka till Sveriges playoff-matcher i mars.
– Han behöver lite mer tid, men det går bra för honom, säger Potter.
Dejan Kulusevski missade hela Sveriges VM-kval. Den svenske mittfältsstjärnan ådrog sig en knäskada och har inte kunnat spela fotboll sedan i maj förra säsongen.
Tottenham-spelaren har tvingats genomgå rehabilitering hela säsongen och Spurs-tränaren Tomas Frank medgav att det fortfarande inte är nära för en comeback. Detta trots att tidigare uppgifter gör gällande att han är på planen innan året är slut.
– Nej, när de är nära att vara tillbaka i truppen, så ger jag mer information, sa Frank enligt BBC.
Avslöjar samtal med Kulusevski
Sveriges förbundskapten Graham Potter pratade med Kulusevski nyligen och tycker att det känns positivt kring den svenske stjärnan.
– Jag pratade med honom den här veckan faktiskt, säger förbundskaptenen under en digital pressträff i samband med VM-lottningen och fortsätter:
– Han var på ett bra ställe men han behöver lite mer tid. Det går bra för honom.
Potter hoppas på att Kulusevski är tillbaka till playoff-matcherna i mars 2026.
– Det finns fortfarande tid så förhoppningsvis kan han komma tillbaka snart.
Sverige ställs mot Ukraina i playoff-semin den 26 mars. Om Blågult vinner blir det final mot Polen eller Albanien.
Dejan Kulusevski står noterad för totalt 25 mål och 30 assist på 146 matcher i Spurs. Han har även gjort fem mål på 45 landskamper för Sverige.
