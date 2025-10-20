Hälsningen till supportarna: ”Vi älskar dem”

Graham Potter är ny förbundskapten.

Nu ger han sin kärlek till supportarna.

– Vi behöver vår gula vägg, säger Potter till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

De svenska supportarna uttryckte sitt missnöje med Jon Dahl Tomasson och fiaskot i VM-kvalet, det visades med banderoller och burop. Något som Kim Källström inte tyckte var okej.

Den nya förbundskaptenen Graham Potter ger sin kärlek över de svenska supportarna.

– Vi behöver dem, vi behöver vår gula vägg och vi älskar dem, säger Potter till Viaplay.