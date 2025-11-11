Mikael Lustig gillade inte Roony Bardghjis inhopp mot Kosovo.

I Viaplays TikiTaka-studio riktar profilen kritik mot supertalangen.

– Han har väl en 900 touch, noll inlägg och ett avslut, säger Lustig.

Foto: Bildbyrån

✔️ Se hela diskussionen i spelaren ovan!

Det var i slutminuterna i Sveriges ödesmatch mot Kosovo i VM-kvalet i oktober som Roony Bardghji, 19, fick hoppa in för ”Blågult”. Trots ett helt gäng bolltouch lyckades supertalangen inte skapa några större målchanser för Sverige i förlustmatchen, och nu riktas kritik mot 19-åringen.

– Roony Bardghji har jättepotential, men hans inhopp… han har väl en 900 touch, noll inlägg och ett avslut. Emil Forsberg har en annan typ av taktik. Hade Zlatan (Ibrahimović) spelat den där matchen hade han sprungit 150 meter och skällt ut Bardghji, säger den tidigare landslagsspelaren Mikael Lustig i Viaplays TikiTaka-studio.

Lustig har totalt gjort 96 landskamper för det svenska herrlandslaget. Han har representerat klubbar som Celtic, AIK, Gent och Rosenborg.