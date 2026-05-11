Profilens VM-joker: ”Bra för gruppen”

Han petades i playoff-truppen.

Men i truppen till VM vill Viaplay-experten Saga Fredriksson se Emil Forsberg, 34, tillbaka i ”Blågult”.

– Han är en spelare som har varit med länge, säger hon i TikiTaka-studion.

När Janne Andersson blev Jon Dahl Tomasson gick den 34-åriga Emil Forsberg från given i det svenska landslaget till utan en plats i truppen. När den danske förbundskaptenen fick lämna posten i höstas, och ersattes av Graham Potter, kallades New York Red Bulls-stjärnan in som ersättare till den skadade Taha Ali, men en plats i den truppen som säkrade VM-spel för ”Blågult” i sommar fanns det inte för Forsberg.

– Väldigt tufft. De är fantastiska personer och karaktärer. Så ja, det var väldigt tufft, sa Potter om den petade duon Forsberg och Ken Sema inför VM-playoffet mot Ukraina och Polen.

Om exakt en månad är det dags för VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada och då vill Viaplay-experten Saga Fredriksson se en comeback för Emil Forsberg.

– Det är en spelare som jag tror är bra för gruppen. En spelare som har varit med länge, som kan kliva fram, som säkerligen kan ta en straff om det så skulle behövas. Men jag tror framför allt att han kan bidra på en träningsplan och också förmedla vad som är förväntat för en grupp, säger hon i TikiTaka-studion.

Sveriges VM-trupp presenteras i morgon, tisdag, klockan 16:15.

Emil Forsberg har tidigare gjort 92 landskamper för det svenska herrlandslaget. Han har noterats för 21 mål och var bland annat en bidragande faktor till Sveriges VM-kvartsfinal 2018.