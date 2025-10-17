Rabiot vadskadad – kan blir borta i flera veckor

Adrien Rabiot drog på sig en mindre skada inför Frankrikes match mot Island.

Nu har han dock genomgått en undersökning – där resultatet var värre än väntat.

Således kan mittfältaren bli borta under en längre tid.

Foto: Bildbyrån

Det var i inför matchen mellan Frankrike och Island som Adrien Rabiot, 30, drog på sig en mindre skada. Då menade dock den franska förbundskaptenen, Didier Deschamps, att mittfältarens skadestatus inte var särskilt allvarlig.

Nu har det dock blivit värre, uppger GetFootballNewsFrance. De skriver att Rabiot har genomgått en mer noggrann undersökning med sitt AC Milan där det visade sig att hans vadskada var värre än man trodde på förhand.

Den säga även riskera att 30-åringen tvingas stå vid sidan av under ett par veckors tid. Skadans grad kommer att utvärderas under den närmsta tiden men Rabiots deltagande i nästa landslagssamling uppges vara i riskzon.

Vidare skriver L’Équipe att Milan-spelaren kommer att missa matcherna mot Fiorentina och Atalanta.