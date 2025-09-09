Sverige har fått en fiaskostart på VM-kvalet.

Men än är det inte kört för ”Blågult”.

Här är alla sätt som Sverige kan ta sig till VM.

Foto: Bildbyrån

Ett kryss borta mot Slovenien och en chockförlust borta mot Kosovo. Ja, det svenska landslagets jakt på VM 2026 har startat allt annat än bra.

Efter gårdagens fiasko mot Kosovo befinner sig ”Blågult” på en tredjeplats i VM-kvalgruppen med en inspelad poäng av sex möjliga, två poäng bakom Kosovo på andraplats och fem poäng bakom gruppettan Schweiz på full pott.

Ett avancemang till VM 2026 ser redan avlägset ut, men ännu är hoppet inte helt ute för svensk del.

# Lag M V O F P 1 Schweiz 2 2 0 0 6 2 Kosovo 2 1 0 1 3 3 Sverige 2 0 1 1 1 4 Slovenien 2 0 1 1 1

Hur kan Sverige ta sig till fotbolls-VM 2026?

I det europeiska VM-kvalet går de tolv gruppettorna direkt till mästerskapet i USA, Maxiko och Kanada. Det återstår fyra omgångar kvar av kvalet och vid full pott kan Sverige landa på 13 inspelade poäng. Då måste ”Blågult” slå både gruppledaren Schweiz och tvåan Kosovo, och det bör kunna räcka till en gruppseger.

Foto: Bildbyrån

Sverige tar emot både Schweiz och Kosovo hemma på Strawberry arena i nästa samling. Oktobersamlingen kommer därmed, med största sannolikhet, att bli helt avgörande för ”Blågults” vara eller icke vara i VM 2026.

Därefter väntar Schweiz på bortaplan och Slovenien på hemmaplan. Sverige har alltså fler VM-kvalmatcher på hemmaplan än bortaplan kvar, vilket säkerligen är en fördel för förbundskapten Jon Dahl Tomasson och kompani.

Sveriges sista chans

Även om en gruppseger är fullt möjlig kan även en andraplats, som får ses som mer rimlig, leda till VM 2026. De tolv grupptvåorna går direkt till playoff till mästerskapet, tillsammans med de fyra högst rankade Nations League-segrarna, och får en andra möjlighet till avancemang.

Hur fungerar playoff till VM 2026?

De tolv grupptvåorna och de fyra högst rankade gruppsegrarna i Nations League (som inte slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp) lottas in i fyra slutspelsträd med semifinaler och final. Vinnarna i de fyra finalerna går direkt till VM 2026.

Foto: Bildbyrån

Sverige, som vann sin Nations League-grupp i våras, skulle alltså vid en tredjeplats i gruppen ändå få möjligheten att kvala till fotbolls-VM 2026. Det som krävs är att sex av de högre rankade Nations League-vinnarna slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Nations League-gruppvinnarna:

Portugal Frankrike Tyskland Spanien England Norge Wales Tjeckien Rumänien Sverige

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval