Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Så kan Sverige fortfarande ta sig till VM

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sverige har fått en fiaskostart på VM-kvalet.
Men än är det inte kört för ”Blågult”.
Här är alla sätt som Sverige kan ta sig till VM.

Bildmontage: Det svenska landslagets Anthony Elanga, Viktor Gyökeres och Alexander Isak deppar efter förlusten mot Kosovo.
Foto: Bildbyrån

Ett kryss borta mot Slovenien och en chockförlust borta mot Kosovo. Ja, det svenska landslagets jakt på VM 2026 har startat allt annat än bra.

Efter gårdagens fiasko mot Kosovo befinner sig ”Blågult” på en tredjeplats i VM-kvalgruppen med en inspelad poäng av sex möjliga, två poäng bakom Kosovo på andraplats och fem poäng bakom gruppettan Schweiz på full pott.

Ett avancemang till VM 2026 ser redan avlägset ut, men ännu är hoppet inte helt ute för svensk del.

#LagMVOFP
1Schweiz22006
2Kosovo21013
3Sverige20111
4Slovenien20111

Hur kan Sverige ta sig till fotbolls-VM 2026?

I det europeiska VM-kvalet går de tolv gruppettorna direkt till mästerskapet i USA, Maxiko och Kanada. Det återstår fyra omgångar kvar av kvalet och vid full pott kan Sverige landa på 13 inspelade poäng. Då måste ”Blågult” slå både gruppledaren Schweiz och tvåan Kosovo, och det bör kunna räcka till en gruppseger.

250908 Alexander Isak från Sverige efter FIFA-världskvalmatchen i fotboll mellan Kosovo och Sverige den 8 september 2025 i Pristina.
Foto: Bildbyrån

Sverige tar emot både Schweiz och Kosovo hemma på Strawberry arena i nästa samling. Oktobersamlingen kommer därmed, med största sannolikhet, att bli helt avgörande för ”Blågults” vara eller icke vara i VM 2026.

Därefter väntar Schweiz på bortaplan och Slovenien på hemmaplan. Sverige har alltså fler VM-kvalmatcher på hemmaplan än bortaplan kvar, vilket säkerligen är en fördel för förbundskapten Jon Dahl Tomasson och kompani.

Sveriges sista chans

Även om en gruppseger är fullt möjlig kan även en andraplats, som får ses som mer rimlig, leda till VM 2026. De tolv grupptvåorna går direkt till playoff till mästerskapet, tillsammans med de fyra högst rankade Nations League-segrarna, och får en andra möjlighet till avancemang.

Hur fungerar playoff till VM 2026?

De tolv grupptvåorna och de fyra högst rankade gruppsegrarna i Nations League (som inte slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp) lottas in i fyra slutspelsträd med semifinaler och final. Vinnarna i de fyra finalerna går direkt till VM 2026.

250908 Huvudtränare Jon Dahl Tomasson från Sverige under presskonferensen efter FIFA-världskvalmatchen i fotboll mellan Kosovo och Sverige den 8 september 2025 i Pristina.
Foto: Bildbyrån

Sverige, som vann sin Nations League-grupp i våras, skulle alltså vid en tredjeplats i gruppen ändå få möjligheten att kvala till fotbolls-VM 2026. Det som krävs är att sex av de högre rankade Nations League-vinnarna slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Nations League-gruppvinnarna:

  1. Portugal
  2. Frankrike
  3. Tyskland
  4. Spanien
  5. England
  6. Norge
  7. Wales
  8. Tjeckien
  9. Rumänien
  10. Sverige

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

  • Kosovo
  • Slovenien
  • Sverige
  • Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval

  • Sverige – Schweiz, 10 oktober 20:45
  • Sverige – Kosovo, 13 oktober 20:45
  • Schweiz – Sverige, 15 november 20:45
  • Sverige – Slovenien, 18 november 20:45

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt