Sef-toppen gläds åt allsvensk närvaro i Blågult: ”Ett kvitto”

Fem allsvenska spelare är med i Sveriges playoff-trupp.

Svante Samuelsson, sportchef för Svensk Elitfotboll, menar att det är ett kvitto på de svenska klubbarnas nivå.

– Det skapar inspiration för många spelare, säger Samuelsson till FotbollDirekt.

Svante Samuelsson, sportchef i Sef. Foto: Bildbyrån

När förbundskaptenen Graham Potter presenterade Sveriges trupp till playoff-matchen mot Ukraina fanns det flera allsvenska representanter. Bland annat kallades Mjällbys Elliot Stroud och Gais-stjärnan Gustav Lundgren. Utöver dem är det AIK:s Kristoffer Nordfeldt som har vaktat Blågults kasse och sägs göra det i kvällens match mot Polen.

Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson är glad över den allsvenska närvaron i Blågult. Han menar på att det visar på de svenska klubbarnas utveckling av elitspelare.

– Jag tycker det är ett kvitto på att våra klubbar är väldigt duktiga på att fostra spelare som håller så hög internationell nivå. Även sådana spelare som är i allsvenskan och inte bara ute i de europeiska klubbarna. Så det tycker jag är positivt, säger Svante Samuelsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Tidigare kan det ibland ha blivit att så fort man har gått till en utländsk klubb blir man uttagen i landslaget. Jag tycker det är ett bra kvitto att Graham (Potter) ser kvaliteten i spelarna i allsvenskan samt att han känner att de har den nivå som krävs. Det är ett kvitto på våra klubbars spelarutbildning och hur de jobbar.

Hyllar profilernas resa

Gustav Lundgren är ett exempel på där en spelare från allsvenskan tagit klivet upp till det svenska landslaget. För bara några år sedan spelade han i division ett med Gais som i fjol slutade trea i allsvenskan och säkrade Europa-spel.

– Jag skulle säga att det skapar inspiration för många spelare som lägger ner tid och energi på att bli så bra som möjligt och utvecklas. Gustav Lundgren är ett exempel, Herman Johansson är ett annat som har gått alternativa vägar, att det fortfarande går. Vi ser ju en utveckling att fler och fler av de som blir elitspelare och landslagsspelare kommer från Sef-klubbarnas akademier längs en viss väg som är den vanligaste. Sedan är det kul att se att det finns alternativa vägar framåt och att det inte är försent, säger Samuelsson.

Herman Johansson och Gustav Lundgren. Foto: Bildbyrån

Herman Johansson lämnade Mjällby efter SM-guldet för FC Dallas i MLS. Ytterbacken gjorde sin A-landslagsdebut i playoff-semifinalen mot Ukraina.

Hur kan det hjälpa unga spelare i klubbarnas akademier?

– Jag tror att det kommer skapa inspiration och tro på att det är möjligt. Jag tror och hoppas att det ger lite mer tålamod också. Att man inte blir så stressad i sin utveckling för någonstans kan du fortfarande utvecklas som fotbollsspelare nästan upp till 30 års ålder. Du måste inte slå igenom när du är 19 och etablera dig, utan fortsätter du och tycker det är kul, tränar mycket och hittar en bra miljö så finns det möjligheter att nå längre. Så det är väldigt inspirerande och positivt för våra unga spelare att se de exemplen, avslutar Sef-sportchefen.

Resterande allsvenska spelare i Sveriges playoff-trupp är Hammarbys Victor Eriksson och Malmö FF:s Taha Ali.