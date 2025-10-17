Shearer: ”Sommaren har verkligen inte hjälpt Isak”

Sverige har inte lyckats lyfta i VM-kvalet.

Det menar Newcastle-legendaren Alan Shearer till viss del beror på Alexander Isaks form.

– Det har inte fungerat. Isak och de andra har inte gjort mål och kan inte göra mål, säger han enligt Liverpool Echo.

Det svenska herrlandslaget har tagit en poäng på fyra VM-kvalmatcher och endast gjort två mål (i den första matchen mot Slovenien). En spelare som inte har lyckats infria sina förväntningar är Alexander Isak, som under sommaren bytte Newcastle mot Liverpool.

Det menar Newcastle-legendaren Alan Shearer delvis beror på en tumultartad sommar för den förre AIK-spelaren.

– Deras förbundskapten (Jon Dahl Tomasson) fick givetvis betala priset och förlorade sitt jobb, det är ingen överraskning, säger Shearer enligt Liverpool Echo och fortsätter:

– Med tanke på Newcastle-situationen, att Isak varken tränat eller spelat (under försäsongen), är det inte konstigt att Isak inte har fått någon drömstart i Liverpool. Han hade nog hoppats på att komma tillbaka i slag under landslagsveckan men i stället har det gått åt motsatt håll.

Vidare berättar Shearer att något i det svenska landslagets ekvation inte stämmer.

– Det har inte fungerat. Isak och de andra har inte gjort mål och kan inte göra mål. När man ser kapaciteten hos dem känns det helt fel att Sverige ligger sist i gruppen. Den här sommaren har verkligen inte hjälpt Isak.





