Stängs av ytterligare – missar VM-matcher

Gianluca Prestianni är avstängd i sex Uefa-matcher efter rasismanklagelser.

Nu stängs han av även i Fifa-tävlingar, rapporterar The Athletic.

I samband med ett Champions League-möte i februari anklagades Benficas Gianluca Prestianni för rasism riktad mot Vinicius Junior i Real Madrid.

Incidenten ledde till att argentinaren stängdes av från sammanlagt sex Uefa-matcher, vara tre var villkorligt dömda.

Nu kommer nya direktiv för argentinaren. Enligt The Athletic har Fifa beslutat att avsättningen även ska gälla i deras tävlingar, detta efter en förfrågan från Uefa.

Det skulle innebära att Prestianni missar Argentinas två första matcher i sommarens VM-slutspel, förutsatt att Benfica-mittfältaren tas ut i mästerskapstruppen.

Prestianni har hittills spelat en landskamp och var uttagen i Argentinas senaste trupp, då sydamerikanerna ställdes mot Mauretanien och Zambia i två träningsmatcher.

Argentina ställs mot Algeriet, Österrike och slutligen Jordannien i VM.

Prestianni har nekat till alla anklagelser kopplade till rasism.