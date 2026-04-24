Beskedet: Uefa stänger av Prestianni

Gianluca Prestianni stängs av.

Anledningen är att han riktade homofobiska glåpord mot Vinicius Junior.

Det meddelar Uefa.

Det var i Champions League-matchen mellan Real Madrid och Benfica som Gianluca Prestianni och Vinicius Junior hamnade i luven på varandra.

Prestianni anklagades för att ha utsatt Vinicius Junior för rasism. Argentinaren gick senare ut och nekade till rasismanklagelserna och menade att han uttryckte sig homofobiskt mot brassen.

Nu meddelar Uefa att Prestianni stängs av i sex matcher. Tre av dessa är villkorliga. Skälet till straffet är just att han har riktat homofobiska glåpord mot Vinicius Junior.

Avstängningen gäller endast i Uefas tävlingar.