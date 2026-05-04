Strömberg om sitt berömda skrik: ”Ingen som sa något”

Glenn Strömberg har kommenterat fotboll i över 20 år.

Nu berättar han om sitt bakgrunden till sitt berömda målvrål.

– Känner jag för det så göra jag det, säger expertkommentatorn till SVT.

Glenn Strömbergs målvrål har blivit lika starkt förknippat med fotbollsmästerskap som Kalle Anka på julafton. Men när den tidigare landslagsspelaren kommenterade sina första matcher var det inte kutym att skrika när bollen gick i mål.

– När jag började fick man inte säga någonting, man skulle bara vara tyst. Sen var det ingen som sa någonting som det. Så jag tänkte att jag inte behövde koncentrera mig på att låta bli. Så känner jag för det så göra jag det, säger Strömberg till SVT.

Strömbergs första mästerskap som expertkommentator var EM 1996. Sedan dess har han kommenterat varje stort mästerskap för SVT:s räkning. I sommar kommer återigen vara på plats.

Till vardags kommenterar han Premier League och Champions League på Viaplay. Även där är målvrålet återkommande.

– Det roliga är att ofta så kommer kommentatorn med ett rop två tiondelar efter. För mig kommer det när det lämnar foten nästan. Den brukar komma innan den går in, menar Strömberg.

Glenn Strömbergs skrik har, mycket tack vare sociala medier, blivit lite av en modern klassiker. Kommentatorn själv är mest glad över att bidra med något positivt.

– Det är bara kul att vissa saker tycker folk är roliga, säger han till SVT.