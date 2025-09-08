”Tafatt Sverige – dags att vakna”

Sverige är i stort behov av tre poäng borta mot Kosovo.

Då har man inlett slarvigt och uppträtt något nyvaket.

Det tycker FD:s Tor Sundberg.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen inledde Sverige sitt kvalspel till VM 2026 genom att gästa Slovenien på bortaplan.

Då fick man, trots två ledningsmål, med sig en poäng från Ljubljana samtidigt som Schweiz besegrade Kosovo med 4-0.

Därför är Jon Dahl Tomassons landslag i stort behov av tre poäng under måndagskvällen.

Inledningen av matchen var dock långt ifrån optimal från de blågula som uppträdde slarvigt, klumpigt och nyvaket.

Det var till och med nära att Kosovo, genom en omställning, tog ledningen efter tio minuter.

Nu är det hög tid för Jon Dahl Tomassons landslag att vakna – och ta med sig tre poäng hem till Sverige!

