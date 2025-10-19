Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Thelin nämns som en kandidat att ta över landslaget: ”En ära”

Lovina Stafhammar
Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten.
Jimmy Thelin är ett av namnen som tänkbara kandidater att ta över det ärofyllda uppdraget.
– Det är alltid en ära att nämnas i de här sammanhangen, säger Jimmy Thelin enligt Daily Record.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten efter fiaskot i VM-kvalet. Flera namn har bollats upp som tänkbara kandidater och SVT Nyheter Jönköping har uppgett att Jimmy Thelin varit en tänkbar kandidat.

Thelin som nu är tränare i Aberdeen har haft full koll på vad som har hänt och att hans namn har bollats upp som en tänkbar kandidat.

– Det är alltid en ära att nämnas i de här sammanhangen, men jag har ett långt kontrakt här och är väldigt lyckligt i Aberdeen Football Club, säger Thelin enligt Daily Record, säger han fortsätter:
– Förhoppningsvis har vi så många bra saker att se fram emot och mitt hundraprocentiga fokus finns här.

Thelins kontrakt med Aberdeen sträcker sig till 2027. 

