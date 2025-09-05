Tomasson förklarar elvan: ”Han kan komma in”

Sverige möter Slovenien i VM-kvalet.

När den Jon Dahl Tomassons elva presenterades stod det klart att Alexander Isak bänkas.

– ”Alex” har inte tränat kollektivt på länge, endast tre träningar med oss och spelade sin senaste match i maj, förklarar Tomasson.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget spelar VM-kvalpremiär mot Slovenien under fredagen.

När Jon Dahl Tomassons elva basonerades ut stod det klart att anfallsstjärnan Alexander Isak inte startar.

– ”Alex” har inte tränat kollektivt på länge, endast tre träningar med oss och spelade sin senaste match i maj men han kan komma in och förändra matchbilden, säger Tomasson på SvFF:s hemsida.

Den numera Liverpool-spelaren inleder på bänken samtidigt som Viktor Gyökeres och Anthony Elanga startar.

– Det är härligt att ha Viktor tillbaka i laget. Han genomförde flytten till Arsenal och är redo att spela för oss. Sen har vi Anthony med sin snabbhet i djupet.

Tomasson förklarar målvaktsvalet:

– Vi har en fantastisk målvaktsgrupp, alla tre är väldigt bra. Kristoffer Nordfeldt är en viktig spelare i gruppen, han är bra både på och utanför plan. Viktor (Johansson) och Robin (Olsen) har under min tid som förbundskapten spelat flera matcher båda två och gjort det extremt bra. I slutet av dagen måste jag fatta ett beslut och vi kan bara ha en målvakt. Vi har valt Robin.

Om backlinjen resonerar ”JDT” på följande vis:

– Isak och Gabriel har spelat många matcher ihop under mitt ledarskap. Hjalmar har kommit tillbaka efter skada och spelar nu i Premier League och det är kul.

Sveriges elva: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.