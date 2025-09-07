Robin Olsen stod för en rejäl tavla mot Slovenien.

Trots det får han förtroendet i måndagens match mot Kosovo.

– Han har gjort det jättebra länge, så han står i morgon, säger Jon Dahl Tomasson till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsens match mot Slovenien blev långt ifrån det han hade tänkt sig. Delvis för att det svenska landslaget tappade ledning till oavgjort två gånger om – och för att han själv stod för en rejäl tabbe till Sloveniens 1-1-mål i inledningen av den andra halvleken.

Med en dag kvar till matchen mot Kosovo under måndagen meddelar förbundskapten att Malmö FF-målvakten får fortsatt förtroende mellan stolparna.

– Robin står i morgon. Bara för att man gör ett misstag så ska man inte kasta honom under bussen. Han har gjort det jättebra länge. Så han står i morgon, säger Dahl Tomasson till Sportbladet och fortsätter:

– Vi har tre bra målvakter. Kristoffer är bra och är där hela tiden på varje träning. Viktor har gjort bra och Robin också. Ett misstag kan hända. Robin har erfarenheten och vi har en ganska oerfaren trupp. Vi kastar inte folk under bussen. Jag gör i alla fall inte det.

På frågan om Olsen, efter misstaget, är redo mentalt lyder förbundskaptenens svar:

– Det är så klart svårt. Vi gör misstag, det är en del av livet. Men han gjorde bra saker efter det målet med fötterna och någon räddning.









