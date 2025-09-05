TRE PUNKTER: ”Isak fick titta på – varför?”

En snopen start på VM-kvalet för Sverige.

Slovenien kvitterade sent och matchen slutade 2–2.

Här är FotbollDirekts Nilo Ek med tre punkter efter kvalmatchen.

Märkligt byte av ”JDT”

Det var Anthony Elanga som öppnade målskyttet i matchen mot Slovenien. Den vindsnabbe yttern, som huserar i Newcastle, till vardags drog förbi hela Slovenien försvaret, vek in, och petade in 1–0-målet till Blågult i den 17:e minuten. Elanga var den svenska farten i den första halvleken. När den andra halveken drog i gång såg yttern fortsatt hungrig ut – men efter det tidiga kvitteringsmålet av slovenerna fick Elanga se sig själv utbytt i den 63:e minuten. Ett mycket märkligt byte av förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

Tung start på VM-kvalet

Det såg länge ut att bli en seger för Sverige efter att Yasin Ayari återtog ledningen efter att ha blivit serverad av Viktor Gyökeres. Men det räckte inte. Slovenien kvitterade i matchminut 90 och Sverige får en tung start på VM-kvalet. Samtidigt pulveriserade Schweiz Kosovo med 4–0 och Sveriges match mot Kosovo blir betydligt viktigare.

Isak fick titta på – varför?

När Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomassons startelva kablades ut stod det klart att Alexander Isak inleder på bänken. Ingen jätteskräll då svensken inte spelat någon ligafotboll den här säsongen i samband med flytten till Liverpool. Men varför var han uttagen i truppen?

Anfallaren kunde synas värma upp vid sidlinjen men inga indikationer från ”JDT” att han skulle bytas in. När Anthony Elanga byttes ut klev Benjamin Nygren in i stället. Isak fick titta på, men varför inte bara låta han vara utanför truppen.