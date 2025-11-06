TV: Därför skiljer sig Boudri och Taha Ali åt – ”Bäst där”

Taha Ali blev skrällartat uttagen i Graham Potters första landslagstrupp.

I U21 huserar vännen Amin Boudri.

Frågan är om A-landslaget kan ha plats med två så identiska dribblers – eller är de ens så lika?

– Jag tycker att de är lite olika spelartyper, säger U21-landslagets förbundskapten Daniel Bäckström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

När förbundskapten Graham Potter tog ut sin första trupp till VM-kvalet i går var Taha Ali ihop med Gustav Lundgren den stora skrällen.

Malmö FF:s dribbler har spelat i himmelsblått sedan 2023 och fick nu ett drömbesked från nya förbundskaptenen.

I U21-landslaget spelar Amin Boudri, Gais underbarn som tagit allsvenskan med storm den här säsongen.

Boudri och Ali är båda välkända dribblers för den allsvenska publiken och givetvis drömmer också Boudri om A-landslaget, men får båda Stockholmskillarna från västerort plats där med sin identiska spelstil?

Svaret är ja enligt Daniel Bäckström.

– Jag tycker att de är lite olika spelartyper. Det finns likheter absolut, men Taha är som bäst när han utgår längst ut från vänster och tar sig in. Boudri glider mer runt även om han också tar sig ut till vänster. Jag tycker att de har olika startpositioner på planen, säger U21-förbundskaptenen i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Hyllningen till Boudri: ”Personligheten har satt färg”

Bäckström är mäkta imponerad av Boudris utveckling i årets allsvenska.

– Amin har gjort en riktigt stark säsong och sedan har han med sin personlighet satt färg på Gais. Ett väldigt fint år av honom och han har tagit stora kliv från det att vi drog i gång med allsvenskan i våras till den spelare han är i dag. Han har en stor roll i Gais framgångar och han är en spelare som jag tror och hoppas mycket på, som jag vill ska ta stor plats i U21-landslaget.

Hur långt tror du Boudri har kvar till A-landslaget?

– Det gäller bara att fortsätta prestera i klubblaget och U21. Alla vet hur den här branschen funkar, är man på en tillräckligt bra nivå kommer man ta steget upp. Jag är glad för Amins säsong och han kommer göra en fin karriär, det är jag helt övertygad om.