TV: Gustaf Lagerbielke återtar ledningen för Sverige

Med ställningen 1-1 var Sverige pressade mot Polen.

Då slog Benjamin Nygren in en frispark som Gustaf Lagerbielke nickade in.

Se målet i spelaren ovan!

Foto: Bildbyrån

Playoff-finalen mellan Sverige och Polen spelas på ett utsålt Strawberry arena i Solna där vinnaren av tillställningen tar en av de sista platserna i VM 2026 – och förloraren inte.

Efter en något avvaktande och skakig inledning av matchen fick Gabriel Gudmundsson bollen ute på sin kant. Efter ett par steg in i planen spelade wingbacken in bollen till Yasin Ayari som i sin tur snyggt klackade bollen vidare till Anthony Elanga.

Newcastle-yttern tvekade inte en sekund utan drog till med sin vänsterfot – via ribban och in! En riktig drömträff från Elanga som innebar Blågul ledning i Solna.

Kort efter Elangas ledningsmål stod Kristoffer Nordfeldt för en mycket läcker räddning på Karol Świderskis skott. Med 33 minuter på klockan skulle Polen kvittera matchen efter att Nicola Zalewski vikt in och skjutit vid den bortre stolpen.

Efter kvitteringsmålet fortsatte Polen att trycka på och skapa oreda i den svenska boxen. Men, med bara minuter kvar av den första halvleken såg Elanga till att vinna en frispark på offensiv planhalva efter att ha jagat ifatt en boll.

Vid den liggande bollen ställde sig Benjamin Nygren som vispade in ett inlägg i boxen. Den tajmade Gustaf Lagerbielke perfekt och nickade in till 2-1 framför hemmapubliken.

Matchen pågår, följ den live här!