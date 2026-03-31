TV: Se Anthony Elangas drömträff mot Polen
Sverige har tagit ledningen mot Polen i playoff-finalen.
Detta genom en riktig drömträff från Anthony Elanga.
I torsdags förra veckan hade det svenska herrlandslaget rest till Valencia för att möta Ukraina i playoff-semifinal. Då skrevs siffrorna till 3-1 för svensk del efter ett hattrick av Viktor Gyökeres vilket tog Blågult till tisdagens playoff-final mot Polen.
Matchen spelas på ett utsålt Strawberry arena i Solna där vinnaren av tillställningen tar en av de sista platserna i VM 2026 – och förloraren inte.
Efter en något avvaktande och skakig inledning av matchen fick Gabriel Gudmundsson bollen ute på sin kant. Efter ett par steg in i planen spelade wingbacken in bollen till Yasin Ayari som i sin tur snyggt klackade bollen vidare till Anthony Elanga.
Newcastle-yttern tvekade inte en sekund utan drog till med sin vänsterfot – via ribban och in! En riktig drömträff från Elanga som innebar Blågul ledning i Solna.
Kort efter Elangas ledningsmål stod Kristoffer Nordfeldt för en mycket läcker räddning på Karol Świderskis skott.
