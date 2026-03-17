Ukrainas nya smäll – ersättare skadad

Skadeproblemen fortsätter för Ukraina.

Nu tvingas ännu en försvarare lämna återbud inför VM-playoffet mot Sverige.

Foto: Bildbyrån



Ukrainas landslag har stora bekymmer inför mötet med Sverige i VM-playoffet. Flera spelare i backlinjen saknas redan, och nu kommer ytterligare ett bakslag.

Maksym Talovjerov, som kallats in som ersättare, uppges ha skadat sig och tvingas lämna återbud. Enligt uppgifter riskerar han dessutom att missa resten av säsongen.

Sedan tidigare är flera defensiva nyckelspelare borta, och även offensivt finns avbräck då Ruslan Malinovskyi är avstängd.

Det gör att Ukraina får klara sig med en kraftigt decimerad trupp inför det avgörande mötet.

Sedan tidigare är Mykola Matvijenko, Arsenij Batagov, Oleksandr Zinchenko, Artem Dovbyk och Taras Mykhavko borta på grund av skador. Samtidigt är Ruslan Malinovskyj avstängd.