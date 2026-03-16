Ukrainas playoff-trupp mot Sverige – flera stjärnor saknas

Sverige och Ukraina drabbar samman i playoff-semifinal till VM.

Nu har Ukraina presenterat truppen inför Blågult-matchen.

Under måndagen presenterade Ukraina sin trupp inför playoff-semifinalen mot Sverige den 26 mars. I förbundskaptenen Serhij Rebrov lag saknas det flera stjärnor.

Bland annat kommer spelare som Oleksandr Zintjenko, Artem Dovbyk och Mykola Matvijenko att missa matchen på grund av skada. Dessutom saknas Ruslan Malinovskij och Yukhym Konoplya på grund av avstängning.

Nyligen kom även ett nytt bakslag för Ukraina då mittbacken Taras Mykhavko bekräftats skadad.

Matchen mellan Sverige och Ukraina spelas i Valencia den 26 mars. Vinnaren ställs mot antingen Polen eller Albanien i en final den 31 mars. Vinnaren i finalen går till VM i sommar.

Ukrainas trupp mot Sverige

Målvakter:

Anatolij Trubin (Benfica)

Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk)

Ruslan Neshcheret (Dynamo Kiev

Försvarare:

Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain)

Oleksandr Svatok (Austin FC)

Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk)

Yukhim Konoplia Shakhtar Donetsk)

Maksym Taloverov (Stoke City)

Vitalii Mykolenko (Everton)

Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev)

Bohdan Mykhailichenko (Polissya)

Borys Krushynskyi (Polissya)

Mittfältare:

Jegor Jarmoljuk (Brentford)

Ivan Kaljuzhnyj (Metalist 1925 Charkiv)

Oleg Ocheretko (Shakhtar Donetsk)

Georgij Sudakov (Benfica)

Ruslan Malinovskyi (Genoa)

Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev)

Oleksandr Pikhalonok (Dynamo Kiev)

Nazar Voloshin (Dynamo Kiev)

Oleksii Hutsulyak (Polissya)

Viktor Tsygankov (Girona)

Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)

Anfallare:

Vladyslav Vanat (Girona)

Roman Yaremchuk (Lyon)

Matviy Ponomarenko (Dynamo Kiev)