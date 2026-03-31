Italien missar VM – för tredje gången i följd

Under tisdagen gjorde Bosnien och Hercegovina och Italien upp om en plats i VM 2026.

Då såg bortalaget länge ut att ta sig till sitt första världsmästerskap på tolv år.

Detta fram till att Haris Tabakovic kvitterade med tio minuter kvar – och Bosnien senare vann på straffar.

Foto: Alamy

Efter att ha besegrat Wales på straffar respektive Nordirland med 2-0 efter fulltid hade Bosnien och Hercegovina och Italien tagit sig till playoff-final.

På Stadion ”Bilino Polje” i Bosnien inledde bortalaget bäst när Moise Kean slog till med ett riktigt pangavslut och tog ledningen efter en kvart.

Därefter skulle dock Italien decimeras rejält med ett fåtal minuter kvar av den första halvleken – när Alessandro Bastoni drog på sig ett rött kort.

I den andra akten kvitterade Haris Tabakovic playoff-finalen med drygt tio minuter kvar, vilket tog matchen till förlängning.

Efter en mållös sådan väntade straffar där allt skulle avgöras. Efter fyra raka mål från hemmanationen och två missar för Italien (Pio Esposito och Bryan Cristante) stod det klart att Bosnien och Hercegovina är klart för VM 2026. Detta samtidigt som Italien missar sitt tredje raka VM.