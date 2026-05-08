Uppgifter: Förfrågan avslås – missar VM

Bodø/Glimts ryska målvakt Nikita Haikin blev nyligen norsk medborgare.

Men någon plats i Norges landslag ser inte ut att vara möjlig.

Det uppger den norska nyhetsbyrån NTB.

Nikita Haikin har representerat den norska succélaget Bodø/Glimt sedan 2019, förutom en kort sejour i Bristol City 2023.

I april stod det klart att målvakten, som är rysk, israelisk och brittisk medborgare, även skulle få ett norskt pass. Det började då spekuleras i att Haikin skulle vara aktuell för den norska VM-truppen.

Nu gör nya uppgifter gällande att Haikin inte kommer kunna representera Norges landslag. Enligt nyhetsbyrån NTB har Fifa avslagit det norska fotbollsförbundets förfrågan.

Anledningen ska vara att målvakten spenderat för lite tid i Norge.

– Vi har fortsatt dialog med Fifa och har för närvarande inga kommentarer utöver detta. Vi kommer att återkomma med mer information när vi kan dela den, säger Ragnhild Ask Connell, kommunikationschef på det norska fotbollsförbundet i ett meddelande till NTB.

Norge ställs mot Frankrike, Senegal och Irak i sommaren VM-slutspel. Det är det första VM-slutspelet för norsk del sedan 1998.