Uppgifter: Graham Potter nära förbundskaptensjobbet

Sverige ser ut att ha funnit sin nya förbundskapten.

Detta i form av den förre Östersundstränaren Graham Potter.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Sedan Jon Dahl Tomasson entledigades från det svenska förbundskaptensjobbet har flera potentiella ersättare bollats upp.

En av dessa är den förre Östersunds FK-tränaren Graham Potter, som efter ÖFK har tränat klubbar som Brighton, Chelsea och West Ham.

Nu skriver Fotbollskanalen att mycket talar för att engelsmannen kommer att ta över det svenska herrlandslaget.

Då samtalen mellan Potter och ledningen har gått i rätt riktning uppges förbundet känna en starkt tro på att komma överens med Potter.

Har varit på blixtvisit i Jämtland

Vidare sägs representanter för SvFF ha varit på besök i Jämtland, där Potter har en bostad, för att samtala med den förre Premier League-tränaren. Enligt uppgifterna ska det Svenska Fotbollförbundet ha en förhoppning om att knyta till sig Graham Potter inom de närmsta dagarna eller den närmsta veckan.

Förutsatt att förhandlingarna går i mål ska förbundets styrelse godkänna rekryteringen samt det ekonomiska paket som kommer med den. Däremot ses inte detta som något hinder då flera representanter för styrelsen är en del av rekryteringsprocessen.

Slutligen redogör Fotbollskanalen att fotbollschefen Kim Källström, tillsammans med styrelseledamoten Jens T Andersson, leder rekryteringsprocessen av en ny förbundskapten.