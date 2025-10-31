Uppgifter: Jones nobbar jobbet i Potters stab
Graham Potter håller på att tillsätta sin stab för det Svenska landslaget.
Då kommer Graeme Jones inte att ansluta till den.
Det uppger Daily Mail.
Sveriges nya förbundskapten, Graham Potter, håller på att tillsätta den stab som ska ta sig an de sista två omgångarna i VM-kvalet samt play off-matcherna i mars. Sedan tidigare står det klart att engelsmannen har tagit in Linus Kandolin, Andreas Georgson och Björn Hamberg. De sista två kommer att fortsätta jobba i sina nuvarande klubbar (Tottenham och Brighton) och och arbeta deltid med det svenska landslaget.
Sedan tidigare har även Graeme Jones, som är assisterande tränare i Newcastle, gjorts aktuell för att ingå i den blågula staben. Så kommer det inte att bli, enbligt Daily Mail-journalisten Craig Hope. Han skriver nämligen att Jones, trots en förfrågan från Potter, inte kommer att bli en del av det svenska landslaget.
Graeme Jones har jobbat i Newcastle sedan 2021 och har även haft rollen i både England och Belgiens landslag samt i klubbar som Bournemouth, West Bromwich och Everton.
