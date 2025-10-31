Uppgifter: Jones nobbar jobbet i Potters stab

Graham Potter håller på att tillsätta sin stab för det Svenska landslaget.

Då kommer Graeme Jones inte att ansluta till den.

Det uppger Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Sveriges nya förbundskapten, Graham Potter, håller på att tillsätta den stab som ska ta sig an de sista två omgångarna i VM-kvalet samt play off-matcherna i mars. Sedan tidigare står det klart att engelsmannen har tagit in Linus Kandolin, Andreas Georgson och Björn Hamberg. De sista två kommer att fortsätta jobba i sina nuvarande klubbar (Tottenham och Brighton) och och arbeta deltid med det svenska landslaget.

Sedan tidigare har även Graeme Jones, som är assisterande tränare i Newcastle, gjorts aktuell för att ingå i den blågula staben. Så kommer det inte att bli, enbligt Daily Mail-journalisten Craig Hope. Han skriver nämligen att Jones, trots en förfrågan från Potter, inte kommer att bli en del av det svenska landslaget.

Graeme Jones har jobbat i Newcastle sedan 2021 och har även haft rollen i både England och Belgiens landslag samt i klubbar som Bournemouth, West Bromwich och Everton.