Uppgifter: Mbappés skada är ”diplomatisk”

Kylian Mbappé har lämnat Frankrikes landslagssamling.

Enligt spansk media är skadan inte allvarlig – och han kommer inte ens undersökas.

En källa till RMC Sport har kallat skadan för ”diplomatisk”.

Foto: Alamy

Frankrike är klart för VM 2026 efter 4–0-segern mot Ukraina tidigare i veckan. Då slog storstjärnan Kylian Mbappé till med dubbla mål.

Nu väntar en betydelselös match mot Azerbajdzjan, och då har Real Madrid-stjärnan inte ens rest med laget. Mbappé har lämnat samlingen med en inflammerad vrist och återvänt till klubblaget i Spanien för att återhämta sig.

Skadan sägs dock vara allt annat än allvarlig, och enligt uppgifter i Spanien kommer Kylian Mbappé inte ens att undersökas för vristskadan. Han väntas i stället kunna spela Real Madrids match mot Elche nästa söndag.

En källa till franska RMC Sport har kallat skadan för en ”diplomatisk” sådan och syftat på att han helt enkelt är tagen ur spel med Franrike då matchen mot Azerbajdzjan inte har någon sportslig betydelse.