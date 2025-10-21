Uppgifter: Potter vill plocka in nytt namn i Blågults stab

Graham Potter är svenska landslagets förbundskapten.

Tre namn har redan tagits upp som delar av hans stab.

Nu kan engelsmannen addera Newcastles assisterande tränare Graeme Jones, enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen presneterades Graham Potter som det svenska landslagets nya förbundskapten.

Under engelsmannens första presskonferens som svensk förbundskapten presenterade han tre namn som kommer att vara en del av herrlandslagets stab under Potter. Dessa tre namn är Linus Kandolin, som arbetat tillsammans med Potter i West Ham, Andreas Georgson från Tottenham samt Björn Hamberg, en långvarig kollega till Potter från bland annat Brighton och Östersund.

Nu rapporterar Daily Mail att ytterligare ett namn är aktuellt.

Enligt tidningen ska Potter vara sugen på att plocka in Newcastles assisterande tränare Graeme Jones.

Jones har tidigare varit verksam i landslag där han var tränare under Roberto Martinez i Belgien och under Gareth Southgate i Enland.