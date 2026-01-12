Valde bort svenska landslaget: ”Ångrar mig inte”

Joseph Ceesay ville inte låsa sig till Gambia 2022 utan hoppades på samtal från Janne Andersson.

Så blev det inte och två år senare tog han beslutet att representera den västafrikanska nationen.

– Jag ångrar mig inte, säger Empoli-proffset till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Det är svårt att välja. Gör jag en tävlingsmatch är jag ju låst”.

Så sa en då 24-årig Joseph Ceesay hösten 2022.

Ceesay var då stekhet i Malmö FF dit han kommit tidigare samma år från den polska ligan.

Gambia hade länge varit på den vindsnabbe yttern om att han skulle representera den västafrikanska nationen, där Ceesays pappa är ifrån.

Gambia hade 2022 gjort succé i Afrikanska mästerskapen genom att ta sig hela vägen till kvartsfinal medan Sverige gick tungt under Janne Anderssons ledning.

Joseph Ceesay väntade och väntade på Anderssons samtal, men det kom aldrig. När inte heller Jon Dahl Tomasson kallade Ceesay till sina första trupper tog alltså Ceesay beslutet att efter halva 2024 välja Gambias landslag. Den tidigare svenska U-landslagsmannen hade därmed gjort sitt i den blågula dressen.

– Det kom aldrig något samtal från svenska landslaget. Jag är uppvuxen i Sverige och hade drömmar om det svenska landslaget. Det var något man drömde om sedan man var liten, säger Ceesay till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men jag har också haft en dröm om Gambia, vilket valet till sist föll på och jag ångrar mig inte. Det är jättekul att representera farsans sida av fotbollen och spela matcher där.

”Gambia hade velat ha mig länge”

Ceesay hade precis lånats ut från Malmö FF till Cesena i Serie B när han tog beslutet att välja Gambias landslag, detta som 26-åring.

– Det hade ju varit på tapeten länge vilken väg jag skulle gå och jag kände att jag kommit upp i en ålder där jag ville spela landslagsfotboll och Gambia hade velat ha mig länge. Jag är väldigt glad att jag valde Gambia.

Afrikanska mästerskapen pågår just men Gambia är inte med den här gången. Mästerskapsdebuten får därmed vänta för Hässelbysonen Ceesay som i somras lämnade Malmö FF permanent för Empoli, som precis som tidigare klubben Cesena huserar i italienska andraligan.

— Vi är tyvärr inte med nu, även om jag tycker att vi borde ha varit med för vi har den kvaliteten. Men fotbollen är så, ibland vinner man och ibland förlorar man.