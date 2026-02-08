Bajenstjärnornas märkliga öde – i Mexiko: ”Jag vet inte mycket”

De är lagkamrater i Hammarby.

I mars är Montader Madjed och Warner Hahn på plats i Mexiko – för att eventuellt ställas mot varandra i en helt avgörande playoff-final till VM.

– Jag vet inte mycket om Surinam, säger den irakiska landslagsmannen Madjed till FotbollDirekt.

Surinam mot Irak i playoff-final till VM? Ja, det är fullt möjligt.

Irak är redan klara för finalen, Surinam har Bolivia som semifinalhinder.

Allt avgörs på neutral mark i mexikanska Monterrey i slutet av mars månad.

Vinner Surinam mot Bolivia, ja då väntar Irak några dagar senare i den helt avgörande finalen.

Då ställs i sådana fall Hammarbystjärnorna Warner Hahn och Montader Madjed mot varandra.

Hahns Surinam har aldrig spelat i VM, Madjeds Irak gjorde det senast i Spanien-VM 1982.

Med andra ord är det här en jättegrej för bägge nationerna.

”Tolv timmars tidsskillnad så det har varit svårt”

Men vad vet egentligen Hahn och Madjed om varandras nation inför det som komma skall på mexikansk mark?

– Jag vet inte mycket om Surinam, men det verkar vara ett nice land, säger Madjed om Surinam som ligger öst om Venezuela vid Sydamerikas norra kustremsa.

– Och det verkar vara trevliga människor där eftersom Hahn och Shaquille (Pinas, vänsterbacken som i somras lämnade Hammarby för den saudiska ligan) är därifrån. Jag ville att Surinam skulle ta sig till VM, men nu kan jag inte hoppas på det längre (skratt).

Warner, vad vet du om Irak? Det har rapporterats betydligt mer om det landet i nyheterna här än om Surinam.

– Ja och det har inte varit positiva saker som det rapporterats om där, säger Hahn och syftar på kriget som i flera decennier plågat nationen från Mellanöstern.

– Men det är ju samma sak i Surinam, där det skrivs om droger och korruption. Jag vet egentligen inte så mycket själv men jag kanske borde besöka Irak och ha med mig Madjed (skratt). Jag har försökt kolla deras matcher men de har krockat med våra och det är väl tolv timmars tidsskillnad mellan våra länder, så det har varit svårt. Men vi får fokusera på Bolivia först, sedan på Irak.

”Hahn snackar så mycket…”

Madjed gör ingen hemlighet i att han hoppas få möta Surinam i finalen och inte Bolivia, men han menar att det inte beror på att det sportsligt vore en enklare match (Surinam är betydligt lägre rankat än Bolivia).

– Så klart jag vill möta Surinam. Hahn snackar så mycket, säger Madjed och skrattar.

– Jag vill möta honom och Shaquille.

Warner Hahn konstaterar att Surinam kommer slå i underläge vid en eventuell final mot Irak.

– De hade varit favoriter, de är ju högre rankade. Vi har nyss startat vårt projekt och vi har gjort ett jävla jobb redan nu som ens har kommit så här långt. Vi såg hur Curaçao nu placerat sig på fotbollskartan genom att ta sig till sitt första VM, det vore en stor sak även för oss.