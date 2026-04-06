Vill se Ahmedhodzic återvända till landslaget

SOLNA. Amel Mujanic var en av AIK:s bästa spelare i premiärviktorian mot HBK, vilket blev slutet på en minst sagt lyckad vecka för mittfältaren med både Sverige och Bosnien till VM.

Nu hoppas han att vännen Anel Ahmedhodzic ska göra comeback i det bosniska landslaget inför avresa till Nordamerika.

– Men jag vet inte hur det blir, jag har inte pratat med honom om det, säger Mujanic till FotbollDirekt.

De är båda från Malmö med bosniska rötter.

De spelade också tillsammans i MFF under flera säsonger, men medan Anel Ahmedhodzic blev en succéman i himmelsblått fick den två år yngre Amel Mujanic det aldrig att flyga där.

Ahmedhodzic blev snabbt landslagsaktuell för A-laget i både Sverige och Bosnien – och valde till sist Bosnien sensommaren 2020.

Men 2024 slutade mittbacken tvärt i landslaget efter näthat. Därefter ska det bosniska förbundet meddelat att han är portad för all framtid.

I fjol öppnades dock dörren på glänt igen kring en comeback, men så har det hittills inte blivit.

Men efter VM-platsen säkrad efter straffsegern mot Italien i tisdags reser Bosnien till Nordamerika i sommar för sitt första världsmästerskap sedan 2014.

Då vill vännen Mujanic att Ahmedhodzic ska vara med.

– Jag hoppas det, vi får se hur det blir, säger Mujanic och fortsätter:

Vad jag hört från andra bosnier finns en stolthet som gör att Ahmedhodzic trots att han skulle gå rätt in i elvan inte kommer kallas tillbaka till VM?

– Så kan det vara, men samtidigt, det här är fotboll… allt kan hända.

Rysningarna: ”Jag njöt, vilken gåshud”

Mujanic var bärande i AIK:s 2-1-viktoria mot HBK i den allsvenska premiären i går och trepoängaren blev slutet på en riktigt bra vecka för 25-åringen efter VM-playoffet.

– Det var fantastiskt, vilken gåshud att både Sverige och Bosnien löste det. Jag njöt av båda matcherna, säger Mujanic som värvats in som Anton Salétros ersättare i AIK och i premiären syntes det inte att MLS-flyktande mittfältaren var saknad.

– Dina ord… Men det var kul att spela, vi gjorde en bra match. Första halvlek var riktigt bra, vi borde lett med 3-0 i paus.

HBK kvitterade efter dryga timmen spelad och i stället krävdes det ett solomål från Zadok Yohanna i 83:e minuten för att AIK skulle bärga tre poäng.

– Det är bara att ge honom bollen och låta honom köra. Han bara flyger just nu, avslutar Mujanic med ett leende.