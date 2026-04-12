Vinberg öppnar upp om tuffa tiden: ”Det är som natt och dag”

Matilda Vinberg, 23, har förlängt med Tottenham.

Men hon kommer från en riktigt tuff tid i klubben.

– Det är som natt och dag tycker jag, säger Matilda Vinberg enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Matilda Vinberg lämnade Hammarby för att prova ett utlandsäventyr i Tottenham efter Bajens guldåret 2023. Hennes första år i klubben var det den svenska tränaren Robert Vilahamn som styrde rodret, men då fick Vinberg ingen speltid. Vinberg berättar själv att hon valde just Tottenham på grund av den svenska tränaren och den tryggheten det kan innebära.

Men det blev inte som 23-åringen hade hoppats på. Hon öppnar nu upp och berättar om en tuff tid.

– Det påverkar såklart ens prestationer på träningar och match. Man vill ha ett förtroende från sin tränare och sina spelare för att kunna känna att man har ett stöd. När man inte hade det var det svårt att ha leendet uppe på träningar till och med. Det var väldigt svårt trots att man försökte att inte bli sedd, säger Vinberg på pressträffen enligt Fotbollskanalen.

Nu har Martin Ho tagit över Tottenham och succén är ett faktum. Spelare verkar trivas och därefter har även resultaten förbättrats. Nu har Matilda Vinberg valt att förlänga sitt kontrakt. Svenskan har kritat på ett så kallat långtidskontrakt.

– Det känns bra. Jag har haft bra dialog med tränare och sportchef. Det var ett lätt beslut för mig att ta (att förlänga). Jag trivs väldigt bra i Tottenham, speciellt när Martin Ho tog över, säger hon fortsätter:

– Det är som natt och dag tycker jag. En av mina främsta anledningar till att jag ville förlänga var för Martin och förtroende han har för mig och alla andra. Han är väldigt mån om den individuella utvecklingsplanen. Sedan han tog över har det varit bra kommunikation och för mig är det viktigt att ha en dialog med sin tränare.

Matilda Vinberg står noterad för 64 matcher och 4 mål i Tottenham.