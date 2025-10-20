Visar osäkerhet över Potter – vill se flera skrällar

Graham Potter är ny förbundskapten för det svenska landslaget.

FotbollDirekts nyhetschef Ola Gustavsson och landslagsreporter Casper Nordqvist svarar nedan på fem frågor om tränarvalet och framtiden som väntar Blågult.

Foto: Bildbyrån

***

Graham Potter var enligt SvFF:s ordförande Simon Åström hela tiden nummer ett på listan. Vem var din nummer ett och varför?

Casper Nordqvist: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. För sättet som de spelar sin fotboll på. Framåtlutad 4-3-3 men ändå stenhårt jobb. Har fått effekt på rekordkort tid i både Sirius och Djurgården, och med detta spelarmaterial i Blågult hade tränarduon kunnat uträtta stordåd.

Ola Gustavsson: Jag har inte haft någon. Jag har helt enkelt haft svårt att se en given etta på en förhandslista. Möjligen har jag lutat lite åt att den mest stabila och tydliga lösningen på kort sikt hade varit Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och 4-3-3. Jag tror även att vårt landslag hade mått bra av två svenska namn igen och bara genom det en kortare startsträcka. På sikt tror jag däremot ännu mycket på Henrik Rydström och han hade säkerligen varit aktuell om framgångarna med Malmö FF hade hållit i sig.

Potter har gjort sig känd som en processtränare, som genom långsiktigt förtroende gjort resultat. Tror du han nu kan leda Sverige i uppförsbacke till VM på bara två samlingar?

Casper Nordqvist: Absolut, så pass skicklig och klok är Graham Potter – men han gör sig bäst över längre tid tror jag. Men jag är optimist kring det här landslaget som känns så spännande men som taktiskt misshandlats under Jon Dahl Tomasson i höst. Så mitt svar är ja – jag tror på Sverige till VM.

Ola Gustavsson: Jag är tveksam. Men när jag säger det så vill jag också säga att jag känner den största respekt för honom som tränare. Framgångarna i Östersund är svensk fotbollshistoria och uppdraget i Swansea var lovande medan tiden i Brighton imponerade stort. Men trots det är jag alltså tveksam och det handlar till stor del om att han är en processtränare – men också om att han saknar framgångar senaste åren. Han har ju faktiskt två gånger om fått sparken och gick inte in och hade större kortsiktig effekt i vare sig Chelsea eller West Ham.

Potter älskade Nordfeldt i Swansea, likaså Ken Sema i ÖFK. Tror du därför Nordfeldt fortsätter vara en del av landslagstruppen trots att många utifrån vill se ett yngre namn? Och tror du Sema blir given i elvan ute till vänster nu?

Casper Nordqvist: Jag hade ju hellre sett Jacob Widell Zetterström eller dylikt namn in som trea bakom Noel Törnqvist (min etta) och Viktor Johansson – men med Potter kommer vi se ”Kribben” Nordfeldt ett tag till – var så säkra. Med Robin Olsen out kan Nordfeldts rutin ändå vara värdefullt och ett namn som kan sprida ett lugn i gruppen. Ken Sema gör sig bäst som vänstervinge, inte som vänsterback eller vänsteranfallare. Jag gissar att Potter kommer spela 4-2-3-1 som han gjorde såväl i Östersund som nu i West Ham och då ser jag bättre lämpade namn än Sema som vänsterytter – samtidigt som konkurrensen på vänsterbacken är mördande med Gudmundsson, Dahl och i viss mån Daniel Svensson. Hejdå Ludwig Augustinsson.

Ola Gustavsson: Det har jag egentligen ingen uppfattning om. Men om Robin Olsen rimligen är ute ur bilden så varför inte? Det hade säkerligen inneburit ett viktigt stöd, en form av mentorskap – för både Viktor Johansson och Noel Törnqvist. Och när det kommer till Ken Sema så borde han närmast givet ingå, inte minst för den karaktär han har.

Foto: Bildbyrån

Truppen till november tas ut om några veckor. Har du redan nu något skrällnamn som kommer med i Potters första trupp?

Casper Nordqvist: Under Janne Andersson fick vi se Sotirios Papagiannopoulos i ett par trupper. AIK-backen blev sedan helt utelämnad av Jon Dahl Tomasson, men Graham Potter om någon har en förkärlek till ”Sotte” efter deras gemensamma succéresa i Östersund. Mittbacken är en av allsvenskans bästa och har varit det länge samtidigt som mittbacksposten i landslaget är en akilleshäl. Så jag slänger in Papagiannopoulos namn här!

Ola Gustavsson: Jag hoppas ju på flera. En är definitivt Samuel Dahl som borde testas på allvar. Jag hade även gärna sett Paulos Abraham ta en plats i truppen. Han är lika bra som Sebastian Tounekti var i våras som då var allsvenskans kanske bäste. Spelare med hans fart har vi inte för många av i allsvensk fotboll. Jag känner även att Emil Forsberg borde testas igen. Vi saknar – bortsett från Victor Nilsson Lindelöf – tillräckligt ledarskap när Dejan Kulusevski är skadad. När det gäller Samuel Dahl så är jag övertygad om att han kommer att utvecklas med samma självklarhet som i Djurgården – bara han får chansen. Med hans psyke så tror jag inte vi har en bättre framtid till vänster defensivt. Han är ordinarie i en storklubb som Benfica och det säger väl egentligen allt.

Foto: Bildbyrån

Hur vill du att Potter formerar sin elva i november?

Casper Nordqvist: Törnqvist – Holm, Hien, Lindelöf, Gudmundsson – Bergvall, Karlström, Svensson – Bardghji, Gyökeres, Isak

Ola Gustavsson: Törnqvist – Holm, Lindelöf, Hien, Dahl – Larsson, Karlström – Elanga, Bergvall, Isak – Gyökeres