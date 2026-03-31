VM-hjälten sprutade ner statsministern med champagne

SOLNA. Sverige har tagit sig till VM 2026 efter ett nervkittlande drama på Nationalarenan.

Då passade statsminister Ulf Kristersson på att hålla ett tal för de blågula hjältarna – och bli nedsprutad med champagne.

– Han sprutade mer på en neutral plats och jag sprutade lite på honom, säger Gustaf Lagerbielke efter matchen.

Avancemanget till VM 2026 blev ett faktum efter att Viktor Gyökerers avgjort matchen mot Polen med två ordinarie minuter kvar.

Detta i vad en av matchens målskyttar, Gustaf Lagerbielke, menade var en speciell tillställning.

– Det var upp och ner känslomässigt. Ena sekunden tog vi ledningen och sedan kvitterade dem. Sedan tog vi ledningen igen och de kvitterade igen. Sedan stod matchen och vägde lite, vi hade inte så mycket boll men vi är en bra grupp och jobbar hårt för varandra. Sedan vet vi att vi är farliga när vi får fasta och tryck på dem, säger han efter matchen.

Om det mål han nickade in förbi Kamil Grabara i slutet av den första halvleken säger mittbacken:

– Bra frispark som vi har tränat på hela den här och förra samlingen. Jag har övat hela veckan på att komma fri där och sedan var det en perfekt boll, då var det bara att knoppa in den.

– Otroligt, jag har så mycket vänner, familj och flickvän här. Det går inte att beskriva hur många personer man vill dela det här med.

”Han sade att vi hade räddat Sveriges sommar”

Efter matchen var det många som ville gratulera spelarna i det svenska landslaget. En av dessa var den svenska statsministern Ulf Kristersson, som passade på att öppna en flaska mousserande.

– Han höll ett tal och sedan öppnade jag och han varsin champagne. Han sprutade mer på en neutral plats och jag sprutade lite på honom, säger Lagerbielke och skrattar.

– Han var glad och tackade oss för matchen. Han sade att vi hade räddat Sveriges sommar och han önskade oss lycka till, avslutar VM-hjälten.