Wirtz stod för drömmål – kritiseras ändå: ”Glömt sin spelglädje”

Florian Wirtz har fått en del kritik för sina prestationer under säsongsinledningen.

Igår kväll stod han för ett vackert frisparksmål – men trots det är inte alla nöjda.

”Wirtz har för närvarande problem med sin teknik”, skriver tyska Süddeutscher Verlag.

Foto: Bildbyrån

Florian Wirtz har varit väldigt omskriven de senaste månaderna.

Som bekant såldes han av Bayer Leverkusen till Liverpool i vad som då var en rekordaffär för en Premier League-klubb (innan Liverpool värvade Alexander Isak), men hos de regerande mästarna har han inte riktigt fått det att fungera under de inledande omgångarna enligt många.

Trots att Liverpool står på nio poäng efter tre spelade matcher har tysken fått en hel del kritik under inledningen av Premier League-säsongen.

Under söndagskvällen stod Wirtz för ett vackert frisparksmål då Tyskland besegrade Nordirland i VM-kvalet med 3–1, men trots det så har han inte undan kommit kritik efter gårdagens match.

”Wirtz har för närvarande problem med sin teknik. Alltför ofta söker han personliga räddning i den när han vill skapa något alldeles speciellt med soloframträdanden”, skriver Süddeutscher Verlag.

”Han verkar ha glömt sin spelglädje”, skriver Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Samtidigt lyfts det av Süddeutscher Verlag att frisparksmålet kan komma att ha en positiv effekt på 22-åringens självförtroende.