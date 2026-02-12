Ytterligare duo kan missa Sveriges VM-playoff: ”Kommer bli tufft”

Alexander och Viktor Gyökeres är inte de enda som går en kamp mot klockan för att hinna bli spelklara till VM-playoffet i mars.

Det gör även Lucas Bergvall och Viktor Johansson.

– Det finns fortfarande tid, men det kommer bli tufft, säger förbundskapten Graham Potter.

Under torsdagens pressträff med Graham Potter bekräftade förbundskaptenen att han inte ger upp Dejan Kulusevski och Alexander Isak till VM-playoffet mot Ukraina i slutet av mars månad.

Men Premier League-stjärnorna är inte de enda som riskerar att missa den nervkittlande drabbningen på neutral plan i Valencia.

Även Kulusevskis lagkamrat i Tottenham, Lucas Bergvall, går en kamp mot klockan – likaså Stoke Citys Viktor Johansson.

– Det är lite samma där som med Dejan och Alex, det finns fortfarande tid till matchen men det kommer bli tufft för dem… Men vi hoppas att vi kan ha med dem, säger Potter.

Engelsmannen, som tog över rodret från sparkade Jon Dahl Tomasson i höstas, gräver inte ner sig bara för att flera nyckelspelare riskerar att missa den viktiga matchen om en dryg månad.

– Det här är en del av en fotbollstränares liv. För mig är det viktiga att fokusera på det som jag kan kontrollera. Jag ska fortfarande göra mitt jobb och det här är väldigt spännande för mig med ett VM-playoff som jag ser fram emot.

En spelare som däremot är kvitt sina skadeproblem från i höstas och som hittat målformen i Premier League är Viktor Gyökeres hos serieledande Arsenal, något Potter gläds över.

– Bra för honom och bra för oss. Viktor är självklart en viktig spelare för oss och det är bra att han spelar på en väldigt hög nivå varje vecka. Att han hjälper Arsenal är bra för honom själv men också för oss.