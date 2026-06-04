Uppgifter: Dumfries har klarat läkarundersökningen

Denzel Dumfries är bara detaljer från att presenteras av Real Madrid.

Detta om man får tro Sky Sports.

De skriver nämligen att nederländaren har klarat av läkarundersökningen.

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Real Madrid ser ut att ha funnit sin ersättare till fanbäraren Dani Carvajal. Detta i form av Denzel Dumfries, 30, från Inter.

Enligt tidigare rapporter har ”Los Blancos” bestämt sig för att aktivera nederländarens utköpsklausul.

Nu är affären rodd i hamn och ytterbacken har även klarat av läkarundersökningen, enligt Sky Sports.

Enligt uppgifterna skriver Dumfries på för fyra år med den spanska storklubben och köps loss för 20 miljoner euro, som det har rapporterats om tidigare.