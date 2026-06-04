Officiellt: Olivia Schough förlänger med Inter

Hon har spelat för klubben i ett och ett halvt år.

Nu fortsätter Olivia Schoughs kapitel i Inter, i ett år till.

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Efter tre framgångsrika år i FC Rosengård skrev Oliva Schough, 35, på för Inter under vintern 2025.

Med ett avtal som sträckte sig fram till sommaren har hennes framtid varit oviss under en period.

Nu står det klart att anfallaren och Inter har kommit överens om en avtalsförlängning, fram till sommaren 2027.

Under den gångna säsongen har Schough fått spela mycket wingback i Milano-klubben, som kom tvåa i Serie A och kommer att kvala till Champions League i sommar.