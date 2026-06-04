Rykte: Newcastles bud på Yohanna överstiger 300 miljoner

Zadok Yohannas framtid är omskriven så gott som världen över.

Nu skriver Footy Africa att Newcastles bud är högre än det som först rapporterades.

Enligt uppgifterna är det nämligen värt över 300 miljoner kronor.

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AIK:s supertalang Zadok Yohanna ryktas vara aktuell för en hel rad storklubbar efter succén i allsvenskan.

RB Leipzig, Real Madrid, Benfica, Rennes, Dortmund och Bayer Leverkusen är några av klubbarna som har omnämnts. Brighton, Newcastle United och Chelsea är tre andra.

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Så sent som i går kom uppgifter från Expressen som gjorde gällande att Newcastle hade lagt ett bud värt runt 260 miljoner kronor, inklusive bonusar på 20 miljoner kronor.

Nu kommer Footy Africa med andra bud.

De skriver nämligen att ”The Magpies” bud på supertalangen är något högre än det som den svenska tidningen uppgav. Det nuvarande budet sägs ligga på 30 miljoner euro, varav fem miljoner i bonusar, vilket är 326 miljoner (!) kronor. Sajten skriver även att de tror att saker och ting kring Yohanna kommer att klarna inom de närmsta två dygnen.