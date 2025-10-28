Peter Abrahamsson, 37, lägger skorna på hyllan.

Det meddelar den rutinerade målvakten under tisdagen.

– Det är mycket på grund av min kropp och att ryggskadan jag haft i år inte blir bra, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den 37-åriga målvakten Peter Abrahamsson har gjort nästan 300 matcher för BK Häcken. Nu blir det inte många fler. Under tisdagen meddelar keepern att han lägger målvaktshandskarna på hyllan efter säsongen.

– När jag kom hit var det stora målet att ta SM-guld inom en överskådlig tid. En del av det var att bryta en barriär och vinna någonting alls och på så sätt är nästan cupguldet 2016 det starkaste minnet, för där startade en tro på att det går och att BK Häcken är något att räkna med, säger målvakten som var med och vann allsvenskan 2022.

Skadeproblemen

Abrahamsson har dragits med en ryggskada sedan förra säsongen, och i år har målvakten inte kommit till spel för Häcken i en enda allsvensk match.

– Det är mycket på grund av min kropp och att ryggskadan jag haft i år inte blir bra. Jag har hela tiden försökt, och velat, komma tillbaka, men det svarar inte så som jag vill. Och då är insikten att det går nog inte tyvärr, säger 37-åringen.

Peter Abrahamsson. Foto: Bildbyrån

Häcken bekräftar att Abrahamsson kommer att tackas av i samband med säsongens sista hemmamatch på Bravida arena, mot Malmö FF nu på lördag.

– Det är blandade känslor. En del av mig vill aldrig lämna det här, men jag känner också en viss lättnad, stolthet, tacksamhet och glädje. Jag vet inte hur jag ska kunna visa min tacksamhet mot alla som förtjänar det, men det är vad jag vill säga; tack, säger han.

Peter Abrahamsson har spelat 295 matcher för Häcken. Han har även gjort 125 matcher för Örgryte mellan 2007 och 2014.