Bekräftar intresse för Öis-succén: ”Klubbar hör sig för”

Örgrytes Michael Parker kopplas ihop med flera europeiska klubbar.

Öis-sportchefen Pontus Farnerud bekräftar att det finns intresse för engelsmannen.

”Men i nuläget inget konkret”, skriver han till FotbollDirekt.

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Örgryte IS ligger sist i allsvenskan efter tio omgångar. Trots det har en spelare i Michael Parker utmärkt sig i inledningen av säsongen.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti ska det finnas ett stort intresse för den engelske försvararen där klubbar som Sunderland, Newcastle, Brentford, FC Köpenhamn och Sporting sägs följa honom.

Galetti uppger att det planeras att läggas bud på omkring tre till fem miljoner euro, eller 32-54 miljoner kronor på Parker i sommar.

När FotbollDirekt frågar Örgrytes sportchef Pontus Farnerud om uppgifterna kring Parker – bekräftar han det delvis.

”Det finns intresse och klubbar hör sig för, men i nuläget inget konkret”, skriver Farnerud i ett SMS till FD.

Parker anslöt till Öis inför säsongen och har tidigare representerat klubbar som West Brom och Shrewsbury. Hans avtal med Göteborgsklubben sträcker sig till och med 2028.