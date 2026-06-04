Officiellt: Lundgren förlänger med Gais

Gustav Lundgren förlänger sitt avtal med Gais.

Den 31-årige stjärnspelaren, som just nu är skadad, har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2030.

– Jag är väldigt glad, säger han till klubbens hemsida.

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Gustav Lundgren har valt att förlänga sitt kontrakt med Gais , trots att han för närvarande rehabiliterar en skada.

Den offensiva profilen hade sedan tidigare ett avtal som löpte till 2029, men parterna har nu kommit överens om att förlänga samarbetet ytterligare ett år.

– Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år, så jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026. Fortsätt stötta laget precis som ni alltid gör. Vi ses på Gamla Ullevi, säger Lundgren på klubbens hemsida.

Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark beskriver förlängningen som ett viktigt ställningstagande från klubbens sida.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens om en förlängning, trots att det redan fanns ett långt avtal på plats. För oss handlar det här om mer än bara antal år i kontraktet – det är ett tydligt statement om hur mycket vi tror på Gustav och vilken betydelse han har för klubben.

Lundgren anslöt till Gais inför säsongen 2022 när klubben spelade i Ettan Södra. Sedan dess har han varit en nyckelspelare i lagets resa och etablering i allsvenskan.