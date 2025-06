Alexander Fesshaie, 21, drog på sig en skada i baksida lår under ett träningspass.

Nu pågår rehabträning för AIK-anfallaren.

Det meddelar klubben under onsdagen.

Det var under ett träningspass under tisdagen den 24 juni som Alexander Fesshaie åkte på en skada. AIK-anfallaren, som inför säsongen gjorde comeback efter en 511 dagar lång skadefrånvaro, ådrog sig en skada i baksida lår. Det meddelar ”Gnaget” under onsdagskvällen.

Nu pågår rehabträning för 21-åringen, och det är oklart hur länge Fesshaie kan tänkas bli borta.

Även Victor Andersson, som drog på sig en ljumskskada i vårsäsongens sista match tidigare i juni, är i rehabträning, tillsammans med Jere Uronen, som fick en boll i huvudet i träningsmatchen mot Sirius för en knapp vecka sedan. Även Eskil Edh gör rehab efter att ha varit borta sedan slutet av 2024.

– Jag har lagt en beställning till det medicinska teamet om att de ska fixa det här väldigt snabbt, sa AIK-tränaren Mikkjal Thomassen till FotbollDirekt.

Martin Elingsen och Andreas Redkin är långtidsskadade.