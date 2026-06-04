”Ser ju vad som skrivs – har ju sociala medier…”

STOCKHOLM. Under Jon Dahl Tomassons ledning blev Eric Smith kallad till landslaget fyra gånger.

Vid samtliga tillfällen tvingades han tacka nej.

Att han sedan tvingades lämna Graham Potters playoff-samling i mars månad gjorde att det nästan gjordes narr av Smiths förbannelse på internet.

– Klart man nåtts av det. Jag har har ju sociala medier, jag ser vad som skrivs och händer där, säger mittbacken till FotbollDirekt.

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Han är en av 26 spelare som på lördag flyger över Atlanten för att landa in i Dallas för VM-uppladdning.

Men Eric Smiths landslagsresa har knappast varit spikrak.

Förre förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson var nyfiken på den relativt okända svensken i St Pauli – och dansken kallade Smith till landslaget fyra gånger.

Men till Tomassons besvikelse fick han aldrig se Smith – som samtliga gånger tvingades lämna återbud på grund av skada.

I mars månad, ett halvår efter att Graham Potter ersatt sparkade Tomasson på förbundskaptensposten, lämnade Smith landslaget efter första playoff-matchen mot Ukraina. Återigen på grund av skada.

När mittbacken trots allt togs ut i Potters VM-trupp i maj månad hade det redan på sociala medier blivit parodiskt att följa kommentarerna om Smiths landslagsförbannelse – och när Smith togs ut i VM-truppen kom frågan snabbt på tal: ”vem är ersättare till Smith när Smith går sönder och inte kan följa med till USA?”.

Smith ler själv när FD tar upp följetången.

– Jag förstår ju vart det kommer ifrån, det är inte konstigt. Klart man nåtts av det. Jag har ju sociala medier, jag ser vad som skrivs och händer där. Jag läser inte allting, men kompisar och familj läser det mesta så det är klart att man nås av det ändå, säger Smith till FotbollDirekt.

Är du en skadebenägen spelare?

– Jag har haft rätt mycket skador under min karriär, men tajmingen med landslaget har varit extrem, säger Smith och fortsätter:

– Så mycket skador har jag inte haft senaste åren bortsett från småskavankerna jag lyckats få senaste åren i samband med landslagssamlingarna.

Åkte ur Bundesliga: ”Kom inte som en chock”

Eric Smith slog igenom i HBK och efter ett par lyckade år i IFK Norrköping blev han utlandsproffs i belgiska Gent sommaren 2018. Sedan 2021 har han spelat i St Pauli – där han också blivit lagkapten.

Precis som landslagskollega Mattias Svanberg i Wolfsburg blev det den här säsongen degradering från Bundesliga.

– Klart det var tufft att åka ur, men vi har varit i den här sitsen hela året. Vi har fått leva med det. Det kom inte som en chock helt ärligt. Vi visste att det skulle bli tufft. Vi är en mindre klubb, spenderar mindre pengar än de andra klubbarna. Det är ingen katastrof att St Pauli åker ur Bundesliga.

Likt Svanberg ryktas det nu om att Smith ska vilja lämna efter degraderingen, men precis som att Svanberg i intervju med FD körde sarg ut kring sin framtid gör Smith samma sak.

– Jag fokuserar hundra procent på landslaget. Det andra får komma efter VM, säger Smith kort.

Kan spela mittfältare: ”Är här som mittback”

Bortsett från Jesper Karlström finns ingen renodlad sexa i VM-truppen. Men mångsidige Smith är inte ovan i den rollen. Ändå ser han sig inte själv som en riktig konkurrent till Udinese-kaptenen på positionen.

– Jag har mest spelat mittback senaste åren och som jag förstått det är jag här först och främst som mittback. Men klart jag vet att jag kan spela mittfältare också, det är ju på den positionen jag spelat flest matcher och flest minuter under karriären, konstaterar 29-åringen.

Fotnot: Sveriges VM-genrep mot Grekland har avsparkstid 19.00 på Nationalarenan i Solna i kväll.